Çaykur Rizespor 65 maçtır kızarmıyor!

Karadeniz temsilcisi, PTT 1. Lig'de mücadele ettiği 2012-2013 sezonunda 28 maçta, Süper Lig'de 2013-2014 sezonunda 34, bu sezon da geride kalan 3 maç olmak üzere 65 maçında kırmızı kart görmeyerek ligdeki rakiplerini centilmenlik yarışında geride bıraktı.

Yeşil-mavili takımda, son kırmızı kartı 2012-2013 sezonunda 6'ncı haftasında Boluspor karşısında Cenk Ahmet Alkılıç gördü, maçın 81. dakikasında çift sarı kartla oyundan atılan oyuncu, takımını 10 kişi bırakmıştı.

Çaykur Rizesporlu futbolculara, bu maçın ardından oynan 65 maçta 101 sarı kart gösterilirken, kırmızı kart gören futbolcu olmadı.

"Rakiplerimizin emeğine saygı duyuyoruz"

Kulüp Basın Sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden itibaren kulüpler arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi ve saha içerisindeki futbolun oyun kuralları içerisinde kalması için büyük mücadele verdiklerini belirtti.

Futbolun sadece kaybetmek veya kazanmak olmadığını anlatan Ferah, futbolun, dayanışma, şehirlerarası ilişkiler ve yeni dostlukların başlangıcının en önemli kaynağı olduğunu kaydetti.

Ferah, futbolun güzelleşmesi ve seyir zevkinin artmasının, tribündeki taraftarlardan çok yöneticilerin ve saha içindeki futbolcuların görevi olduğunu vurgulayarak, "Saha içerisindeki futbolcu kavga ederse, rakip takım oyuncusuna, hakeme saygısızlık yaparsa taraftar da bundan cesaret alır. Türkiye'de gelinen noktada bir çok taraftar, deplasman maçlarına alınmıyor. Bunun sorumlusu sorumsuz yöneticiler ve saha içinde kavgaya karışan futbolculardır" diye konuştu.

Çaykur Rizesporlu futbolcuların saha içerisinde rakibine saygı duyarak görevlerini yerine getirmeye çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Her takım sahaya kazanmak için çıkar ama bunu oyun kuralları içerisinde rakibimize zarar vermeden yapmak zorundayız. Bakıldığında son üç sezonda 65 maçta kırmızı kart görmedik. 65 maç öncesindeki kırmızı kartlara da bakıldığında rakip oyuncuyu sakatlamaya yönelik bir hareketimiz yok. Rakiplerimizin emeklerine büyük saygı duyuyoruz. Bir maç kazanıp çok şey kaybetmek istemiyoruz. Futbolda centilmenliğin önemine dikkat çekerek örnek olamaya çalışıyoruz."

"Herkes daha iyi bir futbol için mücadele vermeli"

Ferah, futbolda kırmızı kartın futbolcu sağlığı için çok önemli bir kural olduğuna dikkati çekerek, "İnsan sağlığı çok önemli. Futbolcular yaşamlarını sağlıklı top oynadıkça kazanabiliyorlar. Bu nedenle her futbolcunun sağlığının yanında ailesini de düşünerek mücadelenizi sürdürmek zorundasınız. Mutlaka bizim de kırmızı kart gördüğümüz bir maç gelecektir ama bunun rakip oyuncuyu sakatlamaya yönelik hareketten değil pozisyon gereği olması için saygıyla mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Saha içerisindeki futbolcu kavgalarının, tahrik edici futbolcu ve yönetici beyanatlarının ortadan kalkması halinde taraftar olaylarının da azalacağını dile getirerek, herkesin daha iyi bir futbol için mücadele etmesi gerektiğini söyledi.