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16.10.2014 - 12:09 | | AA

Çaykur Rizespor 7 eksikle çalıştı!

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor, sahasında Balıkesirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor 7 eksikle çalıştı!
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Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ülkelerinin milli takımlarından henüz dönmeyen Kweuke, Viera ve Godfrey Oboabona ile sakatlıkları devam eden Kağan Söylemezgiller ve Ümit Korkmaz katılmadı.

Antrenmanda sakatlığı bulunan Kıvanç Karakaş ve Necati Yılmaz takımdan ayrı koştu. A2 milli takımından dönen Eren Albayrak ve Engin Bekdemir'in yanı sıra Irak Milli Takımı'ndan dönen Ali Adnan, 28 gün sonra takımı ile idmana çıktı. Ali Adnan milli takımında görev alması nedeniyle ligde Mersin İdmanyurdu, Bursaspor ve Eskişehirspor maçlarının kadrosunda yer almamıştı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren antrenmanda yeşil-mavili futbolcular, koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı antrenmanla Balıkesirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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