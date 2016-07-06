Çaykur Rizespor 9 yeni transferini tanıttı

Alanyaspor’dan Özgür Çek, Denizlispor’dan Recep Niyaz, Kardemir Karabükspor’dan Oğuzhan Aynaoğlu, Irak milli takım oyuncuları Ali Husni Faisal ve Ali Faez, İran milli takım oyuncuları Mehdi Taremi ve Ramin Rezaeian, Fas milli takım oyuncusu Marwane Saadane, Slovenya’nın Olimpija takımından Matic Fink ve Fatih Karagümrük’ten Serkan Odabaşoğlu’nu kadrosuna katan yeşil mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde transferlerini tanıttı.

Faslı Marwane Saadane’nin dışında tüm transferlerin katıldığı toplantıda Çaykur Rizespor yöneticileri Ömer Faruk Ofluoğlu ile Mehmet Erdoğan’da hazır bulundu.

"MÜTHİŞ BİR TRANSFER ÇALIŞMASI"

Yöneticisi Ömer Faruk Ofluoğlu, yaptığı açıklamada bu yıl transferleri teknik heyetin yönetimindeki oyuncu keşfetme ekibinin yaptığını belirtirken şunları söyledi:

"Teknik ekibimiz müthiş bir çalışma ile değerli oyuncuları kadromuza kattı. Bu transfer yöntemimizle daha başarılı olacağımızı inanıyorum. Bu yıl yapılan transferlerle takımımızın yaş ortalaması 4 yaş gençleşti. Bu geleceğe yönelik önemli bir adım. Yabancı oyuncularımızın çoğu ülkelerinin milli takımlarında oynuyor. Bu da çok önemli bir özellik. Yeni transferlerimiz takımımıza hayırlı olsun."

"A MİLLİ TAKIMA YÜKSELMEK İSTİYORUM"

Yeni transferlerden Özgür Çek, hedefleri olan bir camiaya geldiğini vurgularken şunları söyledi:

"Transferimde teknik direktörüm Hikmet Karaman’ın etkisi büyük oldu. Takıma katkı vermeye geldim. Her futbolcunun hedefi A milli takımdır. Milli takımların bütün kategorilerinde bulundum ama A milli takımda oynayamadım. Hocamızın önderliğinde bu başarıyı yakalamak istiyorum. Hikmet Hoca’nın bana katkısının çok olacağına inanıyorum."

Yeni transferlerden Matic Fink ise, "Burada olmaktan mutluyum. Sabırsızlıkla çıkacağım ilk antrenmanı bekliyorum" derken Recep Niyaz, "Güzel bir camiada bulunduğum için mutluyum. Bu camia için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.