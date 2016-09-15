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15.09.2016 - 13:11 | | Göktürk Fırat / RİZE (İHA)

Çaykur Rizespor’a ikinci basın sözcüsü

Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu aldığı kararla Saffet Mete’yi kulübün ikinci basın sözcüsü olarak görevlendirdi.

Çaykur Rizespor’a ikinci basın sözcüsü
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Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu'nun oy birliği ile aldığı kararla basın sözcüsü Aykut Ferah’ın yanında ikinci bir basın sözcüsü olarak yönetim kurulu üyesi Saffet Mete’yi de görevlendirdi. Mete, kulübün Rize’deki basın ilişkilerini koordine edecek, Ferah ise kulübün genel basın ilişkileri ve ulusal medya bilgilendirme faaliyetlerini sürdürecek.

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