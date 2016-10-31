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31.10.2016 - 18:01 | | AA

Çaykur Rizespor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Adanaspor ile yapacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda, ligde dün Trabzonspor ile oynanan maçta forma giyen oyuncular salonda çalıştı.

Diğer futbolcular, koşunun ardından, pas ve şut çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Yeşil-mavili ekip, Adanaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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