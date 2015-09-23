23.09.2015 - 15:42 | | RİZE (AA)
Çaykur Rizespor - Adliyespor: 2-0
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Spor Toto Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor, sahasında 3. Lig 2. grup takımı Adliyespor'u 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Spor Toto 3. Lig ekibi Adliyespor'u 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor, 3. tura çıktı.
10. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Dhurgham İsmail'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Tuszynski'nin gelişine yerden vuruşunda top kaleci Erhan Kuşkapan'da kaldı.
13. dakikada Canberk Özçakar'ın soldan ceza sahası içerisine ortasında Çaykur Rizespor defansını aşan top Gülhan Özdemir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Gökhan Akkan ayakları ile meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45. dakikada Ümit Korkmaz'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Chevalier'in şutunda kaleci Erhan Kuşkapan topu son anda kornere çeldi.
İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
55. dakikada Dzalamidze'nin ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Chevalier'in yerden vuruşunda, Erhan Kuşkapan yatarak topu kornere çeldi.
56. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Orhan Ovacıklı topu Mehmet Akyüz'ün önüne bıraktı. Bu futbolcunun soldan ceza sahası içerisine ortasında, Tuszynski iyi yükselerek kafayla topu filelere gönderdi. 1-0
58. dakikada Mehmet Akyüz'ün yaklaşık 20 metreden sert şutunda kaleci Erhan Kuşkapan'ın müdahalesine rağmen top filelere gitti. 2-0
64. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde İsmail Sevindi'nin şutunda yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ercan Hellaç, Soner Akgün, Abdullah Bora Özkara
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Robin Yalçın, Koray Altınay, Dhurgam İsmail (Dk.66 Cumali Bişi), Murat Duruer, Ümit Korkmaz, Dzalamidze, Tuszynski, Mehmet Akyüz (Dk.78 Burak Can Şen), Chevalier (Dk.78 Muhammet Emin Balcılar)
Adliyespor: Erhan Kuşkapan, Necmi Çoban, Tuğberk Ünal, Şükrü Topal, Rahmi Can Karadaş (Dk.78 Fatih Eren), İsmail Sevindi, Oğuz Yıldırım, Çağrı Tekin, Mustafa Coşkun (Dk.73 Kadir Torbacı), Canberk Özçakır, Gülhan Özdemir (Dk.88 Koray Kılavuz)
Goller: Dk. 56 Tusznyski, Dk. 58 Mehmet Akyüz (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk.24 Dzalamidze (Çaykur Rizespor)