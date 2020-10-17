17.10.2020 - 13:34 |
Çaykur Rizespor-Ankaragücü (CANLI)
Süper Lig'de milli aradan sonra 5. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmayı Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz.
Süper Lig'de 5. haftanın ilk maçında Çaykur Rizespor kendi sahasında Ankaragücü ilek karşılaşıyor.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayan mücadelenin hakemi Abdülkadir Bitigen...
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Donsah, Boldrin, Fernando, Remy.
Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Erdi, Pinto, Voca, Şahverdi, Alper, Lobjanidze, Paintsil, Borven.