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17.10.2020 - 13:34 |

Çaykur Rizespor-Ankaragücü (CANLI)

Süper Lig'de milli aradan sonra 5. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmayı Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz.

Çaykur Rizespor-Ankaragücü (CANLI)
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Süper Lig'de 5. haftanın ilk maçında Çaykur Rizespor kendi sahasında Ankaragücü ilek karşılaşıyor.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayan mücadelenin hakemi Abdülkadir Bitigen...

Çaykur Rizespor-Ankaragücü (CANLI)

 

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Donsah, Boldrin, Fernando, Remy.

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Erdi, Pinto, Voca, Şahverdi, Alper, Lobjanidze, Paintsil, Borven.

Çaykur Rizespor-Ankaragücü (CANLI)

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