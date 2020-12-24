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24.12.2020 - 17:14 |

Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler...

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilen soruların cevapları...

Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler...
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Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı 24 Aralık Perşembe günü 19:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail, Yasin, Fabricio, Michalak, Fernando, Tunay, Skoda

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Nuri, Sam, Kudriashov, Amilton, Bünyamin, Veysel, Fredy, Podolski

Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda İlk 11ler...

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