Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler...

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı 24 Aralık Perşembe günü 19:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail, Yasin, Fabricio, Michalak, Fernando, Tunay, Skoda

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Nuri, Sam, Kudriashov, Amilton, Bünyamin, Veysel, Fredy, Podolski