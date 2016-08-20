Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor: 1-1

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun ilk hafta maçında Çaykur Rizespor ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadele ikinci yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere biterken, her iki takım da sezona 1'er puanla başlamış oldu.

Goller: Dk. 86 Emrah Başsan (Çaykur Rizespor), Dk. 55 Jagos Vukovic (Atiker Konyaspor)

İLK YARI

13. dakikada Çaykur Rizespor'da Ahmet İlhan Özek'in sol kanattan ceza sahası içerisine ortasında, Emrah Başsan'ın kafa vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etmeyi başardı.

17. dakikada Oboabona'nın ceza sahası dışı sol çaprazında yerden sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı yatarak direk dibinden topu çelmeyi başardı. Dönen topu takip eden Ahmet İlhan Özek, altı pas köşesinde istediği gibi vuruş yapamayınca meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

30. dakikada sağdan Orhan Ovacıklı'nın ceza sahası içerisine ara pasında, Saadane'nin bekletmeden plase vuruşunda Serkan Kırıntılı yatarak topu kontrol etti.

43. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında Emrah Başsan'ın ara pasında kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kalan Tuszyski'den önce, Ali Turan topa müdahale ederek, gol tehlikesini önledi.

45. dakikada Bajic'in pasında topla buluşan Mehmet Uslu'nun ceza sahası üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İKİNCİ YARI

46. dakikada Rangelov'un ceza sahası üzerine pasında, Bajic'in bekletmeden sert şutunda top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

53. dakikada Bajic'in ceza sahası içerisine ortasında, Ümit Kurt'tan seken topu önünde bulan Rangelov'un vuruşunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

55. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Kazanılan köşe vuruşunda Milosevic'in sol taraftan ceza sahası içine ortasında, iyi yükselerek kafayı vuran Vukovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

65. dakikada Oboabona'nın kendi yarı sahasından uzun pasında, ceza sahası içerisine girdikten sonra rakibi Mehmet Uslu'yu geçen Ahmet İlhan Özek'in sağ çaprazdan plase vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı'yı geçen top az farkla yandan auta çıktı.

79. dakikada Hadziahmetovic'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Vukovic'in kafa vuruşunda top üsten auta gitti.

86. dakikada ev sahibi ekip skoru eşitledi. Defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top Mehmet Akyüz'ün önünde kaldı. Bu futbolcunun dokunuşunda topla buluşan Emrah Başsan'ın yerden sert şutunda direğe çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

Maç, ikinci yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

ÇAYKUR RİZESPOR: 1 - ATİKER KONYASPOR: 1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Özgür Yankaya, İsmail Şencan, Mehmet Cem Hanoğlu

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Ümit Kurt (Dk. 70 Recep Niyaz), Ali Faez, Oboabona, Robin Yalçın (Dk. 80 Mehmet Akyüz), Saadane, Dhurgham İsmail, Ahmet İlhan Özek, Emrah Başsan, Tuszynski (Dk. 59 Oğulcan Çağlayan)

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Volkan Fındıklı, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic (Dk. 88 Abdulkerim Bardakçı), Bajic (Dk. 71 Hora), Rangelov (Dk. 82 Halil İbrahim Sönmez)

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Dk. 86 Emrah Başsan (Çaykur Rizespor), Dk. 55 Jagos Vukovic (Atiker Konyaspor)