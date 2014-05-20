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20.05.2014 - 11:03 |

Çaykur Rizespor, Aykut Kocaman'ın peşinde

Bri dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Aykut Kocaman'ın, Çaykur Rizespor yönetimi tarafından istendiği öne sürüldü.

Çaykur Rizespor, Aykut Kocaman'ın peşinde
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Çaykur Rizespor'da yeni hoca arayışları devam ediyor. Yeşil-Mavililer’e her gün yeni bir isim öneriliyor.

Mustafa Reşit Akçay’dan gelecek habere göre hareket edecek olan Karadeniz ekibinin gönlündeki asıl ismin ise son olarak Fenerbahçe’de çalışan Aykut Kocaman olduğu öğrenildi.

Karadeniz ekibinin tecrübeli çalıştırıcıyla yaptığı görüşmelerde olumlu mesafe kat ettiği belirtilirken kalan pürüzlerin giderilmesi halinde her an tarafların sözleşme imzalayabileceği ifade edildi.

(Fanatik)

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