Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Süper Lig’in 25. haftasında sıkıntılı bölgedeki Çaykur Rizespor üst sıralar için mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'la yenişemedi: 1-1.

Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 35. dakikada Bammou'nun golüyle 1-0 önde tamamladı. 61'de Samudio'nun müthiş vuruşunda ev sahibi ekip beraberlik golünü buldu: 1-1.

Kalan dakikalarda her iki takımın da çabası sonucu değiştirmedi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Akdeniz ekibi puanını 40'a yükseltirken, puan cetvelinde averajla 6. sıraya tırmandı. Çaykur Rizespor ise haftayı 25 puanla kapadı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Samet Çiçek

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Burak Albayrak, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan Güçtekin, Oğulcan Çağlayan (Dk. 79 Boriachuk), Samudio, Boldrin (Dk. 87 Abdullah Durak), Skoda

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam (Dk. 70 Musa Çağıran), Salih Uçan, Bakasetas (Dk. 73 Emircan Altıntaş), Efecan Karaca, Bammou, Cisse (Dk. 86 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 35 Bammou (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 61 Samudio (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Dk. 34 Diomande (Çaykur Rizespor) Dk. 48 Ceyhun Gülselam, Dk. 54 Salih Uçan, Dk. 90 1 Baiano (yedek kulübesinde) (Aytemiz Alanyaspor)

İlk yarıdan dakikalar

12. dakikada Efecan Karaca'nın sağdan ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşu sonrası kaleci Gökhan Akkan, sağına uzanarak filelere gitmekte olan topu tokatlamayı başardı.

20. dakikada Efecan Karaca'nın sol kanatta defanstan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girerken yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.

21. dakikada sağdan Efecan Karaca'nın kullandığı korner sonrası, ceza sahası içinde oluşan karambolde Caulker'in dokunuşunda, filelere gitmekte olan topu Moroziuk uzaklaştırdı.

31. dakikada Salih Uçan'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cisse'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan ayaklarıyla meşin yuvarlağı taca çelmeyi başardı.

32. dakikada Onur Bulut'un sağdan ceza sahasına ortasına Salih Uçan'ın gelişine plase vuruşunda, filelere gitmekte olan top Oğulcan Çağlayan'ın müdahalesi ile kornere çıktı.

35. dakikada deplasman ekibi öne geçti. Dafansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu Cisse havalandırdı. Caulker'in penaltı noktası üzerinde havalandırdığı topa son dokunan Bammou, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

44. dakikada defanstan seken topu takip eden Diomande'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Marofana meşin yuvarlağı direk dibinde yatarak çelmeyi başardı.

Mücadelenin ilk yarısı deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

49. dakikada rakibinden sıyrılan Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda, Diomande müdahale ederek filelere gitmekte olan topu kornere çeldi.

61. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Boldrin'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Samudio, rakibinden sıyrıldıktan sonra plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

66. dakikada Samudio'nun ara pasında sol taraftan ceza sahasına giren Melnjak'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

78. dakikada Cisse'nin sağdan pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Efecan Karaca'nın sert şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.