Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor (CANLI)
08.03.2020 - 15:54 |

Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor (CANLI)

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor.

Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor (CANLI)

Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor.

Çakyur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor.

RİZESPOR - ALANYASPOR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

İlk 11'ler

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Burak, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan, Oğulcan, Boldrin, Samudio, Skoda

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Onur, Ceyhun, Salih, Bammou, Bakasetas, Efecan, Cisse

Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor (CANLI)

Herkes gol dedi ama...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Malatyaspor - Trabzonspor maçının hakemi Ali Palabıyık

Malatyaspor - Trabzonspor maçının hakemi Ali Palabıyık

Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: 5-1

Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: 5-1

Jailson'dan başka çare yok!

Jailson'dan başka çare yok!

Podolski, Antalya'nın köfte piyazını da sevdi

Podolski, Antalya'nın köfte piyazını da sevdi

Sıradaki Haber