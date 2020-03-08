08.03.2020 - 15:54 |
Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor (CANLI)
Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor.
Süper Lig’in 25. haftasında Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor.
Çakyur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor.
RİZESPOR - ALANYASPOR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)
İlk 11'ler
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Burak, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan, Oğulcan, Boldrin, Samudio, Skoda
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Onur, Ceyhun, Salih, Bammou, Bakasetas, Efecan, Cisse