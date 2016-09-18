Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Ferah, umutlu konuştu

Galatasaray karşısında alınan 2-0’lık mağlubiyeti değerlendiren Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Aykut Ferah, alınan bu mağlubiyetin başarıyı yakalama adına takımı kırbaçlayacağını belirterek, “En az bir puan almak için maça çıktık. Galatasaray iyi bir takım. Sezona da iyi hazırlardı. İyi transferler yaptı. Biz müsabakanın ilk yarısında golsüz beraberliği koruyup ikinci yarı ataklar yapmayı planladık. Ancak kalemizde ilk golü erken bulduk. Yediğimiz bu golün ardından oyun konsantrasyonumuz bozuldu. Pas hataları yapmaya başladık. İkinci yarı ilk yarıya oranla daha iyi oynadık. Ancak ikinci yarı da golü bulan rakip oldu. Galatasaray gibi rakipler karşısında aldığımız mağlubiyetler bizi fazla üzmüyor. Ancak bu mağlubiyet önümüzdeki haftalarda elde edeceğimiz başarılar için takımı kırbaçlayacaktır. Moralimizi bozmadan önümüzdeki hafta oynayacağımız Kayseri maçına bakacağız. O maçta bu mağlubiyetin etkisi ile daha hırslı oynayacağız” dedi.

Takım umut veriyor

Ferah, ligin ilk haftalarında istenilen sonuçlar elde edilemese de takımın genç ve koşan yapısının umut verici olduğunu ifade ederek, “Lige istediğimiz gibi başlayamadık. Ancak bu bizi endişelendirmiyor. Çünkü çok genç ve koşan bir takımımız var. Oyuncular arasındaki uyumun sağlanması biraz zaman alacaktır. Ancak bu uyum sağlandığında ve hızla iyileşen Kweuke’nin birkaç hafta içerisinde takıma katılması ile farklı bir ivme yakalayacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.