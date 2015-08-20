Çaykur Rizespor basına kapılarını kapattı!

Sezona deplasmanda aldığı Gençlerbirliği galibiyeti ile başlayan Çaykur Rizespor, ligin ikinci haftasında evinde ağırlayacağı Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde günde çift idmanla sürdürüyor. Teknik direktör Hikmet Karaman’ın talimatı ile basın mensuplarının çalışmaları izlemesine ve görüntülemesine izin verilmezken, Avusturya kampından bugüne basın mensuplarına demeç vermemiş futbolcu röportajlarına da izin çıkmamıştı.

Kweuke için karar verilmedi

Gençlerbirliği maçında attığı iki golle takımını galibiyete taşıyan ancak penaltı atışı sırasında teknik direktör Hikmet Karaman ile yaşadığı tartışmadan dolayı Kweuke kadro dışı bırakılmıştı. Kweuke’nin takımdan gönderilip gönderilmeyeceğine hafta içinde gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısında karar verilecek. Çaykur Rizespor taraftarları sosyal medya üzerinden verdikleri mesajlarla Kweuke’nin takımda kalmasını istediklerini duyuruyor.

Rize (İHA)