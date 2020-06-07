Ankara'nÄ±n Etimesgut ilÃ§esinde bulunan 45 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k arazinin imar planÄ±nda spor tesisi olduÄŸunu belirten Hasan Kartal, "Biz de ona uygun bir ÅŸekilde aÄŸaÃ§landÄ±rmayÄ± yaptÄ±k. Åžimdi ortada boÅŸ gÃ¶rÃ¼nen bu alanda da ileri aÅŸamada kapalÄ± spor tesisleri, tenis, yÃ¼zme havuzu, basketbol, voleybol, futbol hepsini bir ÅŸekilde ÅŸekillendirip Ankara'ya Ã¶rnek bir spor tesisi yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Ä°nÅŸallah gelirlerini de sporda kullanacaÄŸÄ±z. Ankara'da bÃ¶yle bir tesisin olduÄŸunu zannetmiyorum. Ã–yle bir tesis olacak ki hem yeÅŸilin iÃ§inde hem insanlarÄ±n rahatlÄ±kla yÃ¼rÃ¼yebileceÄŸi yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yollarÄ±, asfalt kÄ±rÄ±ÄŸÄ±ndan yaptÄ±k. Tartan pistten yÃ¼rÃ¼mesi daha zevkli. Ä°nsanlar gelecek yÃ¼rÃ¼yecek, sporunu yapacak. Burada bÃ¶yle bir ihtiyaÃ§ duyuluyor diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz bu aÃ§Ä±ÄŸÄ± kapatarak burada bir spor tesisi yapmak istedik ve baÅŸladÄ±k. KoronavirÃ¼s baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana bu tesisi bu hale getirdik. 45 dÃ¶nÃ¼m Ã¼zerinde burasÄ±. KapalÄ± tesisler ilk aÅŸamada 10 bin metrekare, Ã¼stÃ¼ne de enerji dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Â Ä°kinci bir aÅŸamada da yine bir 10 bin metrekare de ileriye doÄŸru dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. 45 dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ tamamen spor alanÄ± olarak dizayn edeceÄŸiz. Zaten BaÄŸlÄ±ca, Etimesgut'un gÃ¼zel bir semti. Halka aÃ§Ä±k gayet gÃ¼zel bir yer yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz" diye konuÅŸtu.Â

"KARANTÄ°NAYI ATLARLA, KEÃ‡Ä°LERLE UÄžRAÅžARAK GEÃ‡Ä°RDÄ°M"

BaÅŸkan Hasan Kartal, karantina sÃ¼recinin yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸma temposu arasÄ±nda bir dinlenme olduÄŸunu dile getirerek, "O dÃ¶nem iÃ§erisinde evden Ã§Ä±kmamak, dikkat etmek gerekiyordu. Bu zaman zarfÄ±nda ne yapalÄ±m dedik biz de aÄŸaÃ§ dikelim, hayvanlarla uÄŸraÅŸalÄ±m, atlarla keÃ§ilerle uÄŸraÅŸalÄ±m dedik. Ã–yle zaman geÃ§irdik iyi de oldu bir ÅŸekilde dinlenmiÅŸ olduk. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her hafta mutlaka bir deplasmanda oluyorduk. Ben Rize'den ayrÄ± bir ÅŸehirde oturmam sebebiyle de Rize'ye de her gidiÅŸ geliÅŸim hemen hemen her haftayÄ± uÃ§akta geÃ§iriyordum. Bu vesile ile dinlendik. YavaÅŸ yavaÅŸ normale dÃ¶nÃ¼yoruz, inÅŸallah bu bÃ¶yle devam eder. Ä°lk fÄ±rsatta da seyircili maÃ§lar baÅŸlar, insanlarÄ±n zevk alarak futbol mÃ¼sabakalarÄ± izleyeceÄŸi gÃ¼nleri bekliyoruz. Ä°nÅŸallah da o gÃ¼nleri gÃ¶rÃ¼rÃ¼z" ifadelerini kullandÄ±.

"BÄ°Z RÄ°ZESPOR OLARAK KENDÄ°MÄ°ZE GÃœVENÄ°YORUZ, ADÄ°L OLMAYACAÄžI Ä°Ã‡Ä°N 7 KULÃœP ARASINA GÄ°RDÄ°K"

SÃ¼per Lig'de 'bu sene dÃ¼ÅŸme olmasÄ±n' diyen 7 kulÃ¼p arasÄ±na adil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri iÃ§in girdiklerini vurgulayan Hasan Kartal, ligde kalma konusunda kendilerine gÃ¼vendiklerini sÃ¶yledi. Kartal, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Biz erken baÅŸladÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za. HocamÄ±z, futbolcular Rize'ye geldi. YurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kan sporcumuz yoktu. Rize'nin dÄ±ÅŸÄ±nda olanlarÄ± da bir an Ã¶nce Ã§aÄŸÄ±rdÄ±k. Antrenmanlara hocamÄ±z baÅŸladÄ±. HazÄ±rÄ±z, hazÄ±rlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde inÅŸallah baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Bu hastalÄ±k ile kulÃ¼plerin iÃ§erisinde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k sallantÄ±lar oldu. Kimi takÄ±mda oyuncular yurtdÄ±ÅŸÄ±na gitti gelemedi, kimi takÄ±mda hastalÄ±k Ã§Ä±ktÄ±, kimi ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar iÃ§erisine girdi. YayÄ±ncÄ± kuruluÅŸtan para gelmedi. Bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± bir araya topladÄ±ÄŸÄ±n zaman ben bu maÃ§larÄ±n adil bir ÅŸekilde olacaÄŸÄ±nÄ± pek zannetmiyorum. Ama ligin bitmesi de bir aÃ§Ä±dan iyi, bir an Ã¶nce bitsin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sezona bakalÄ±m. Ama dÃ¼ÅŸecek takÄ±mlar adil bir ÅŸekilde dÃ¼ÅŸmeyecek. Åžampiyon olacaÄŸÄ±n da sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±. Ama bir salgÄ±n dÃ¶nemiydi bunu bÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p kapatmak lazÄ±m. Biz Rizespor olarak kendimize gÃ¼veniyoruz. Ekonomik sorunlarÄ±mÄ±zÄ± Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. HocamÄ±z takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÄ±nda, futbolcular da problem yok. Â Bu ÅŸartlar altÄ±nda bu kulÃ¼bÃ¼n dÃ¼ÅŸmesi aklÄ±mÄ±n ucundan geÃ§medi. Bu ÅŸartlar altÄ±nda adil dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼n zaman dÃ¼ÅŸmenin adil olmayacaÄŸÄ± kararÄ±na vardÄ±k ve 7 kulÃ¼p arasÄ±na katÄ±ldÄ±k."Â

SEYÄ°RCÄ°YÄ° TEMSÄ°LEN MAÃ‡LARI MARATONDA Ä°ZLEMELÄ°YÄ°M"

Hasan Kartal, koronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda ligin seyircisiz oynanmasÄ±yla birlikte protokolde maÃ§ izlemenin bir anlamÄ± kalmadÄ± diyerek sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"Seyirciyi temsilen maratonda benim maÃ§ izlemem lazÄ±m, protokole gitmemin bir anlamÄ± yok. Maratonda tek baÅŸÄ±ma ya da yÃ¶neticileri arkama alÄ±p izlemek Ã§ok daha gÃ¼zel olur. ProtokolÃ¼n bir Ã¶zelliÄŸi kalmadÄ±. Futbol seyircisiz zevk veren bir ÅŸey deÄŸil, bakalÄ±m ne olacak."

Zinedine Zidane'Ä±n BaÅŸarÄ±lÄ± Teknik DirektÃ¶rlÃ¼k Kariyeri