Çaykur Rizespor Başkanı Kartal'a anjiyo yapıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal'a anjiyo yapıldığı bildirildi.



Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, başkan Hasan Kartal'ın Kasımpaşa maçı sonrası rahatsızlandığı ve özel bir hastanenin kardiyoloji servisinde tedavi altına alındığı belirtildi.



Hasan Kartal'ın 3 günlük tedavi sürecinin ardından bugün taburcu edildiği vurgulanarak, "Kontrol amaçlı anjiyo yapılan kulüp başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde istirahat etmektedir. " ifadeleri kullanıldı.