Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan çekinmiyor

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, Beşiktaş deplasmanına puan veya puanlar için gittiklerini söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Cengiz Tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yapılan antrenmanla Rize'deki hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Kafilenin Beşiktaş maçı için bu akşam THY'ye ait uçakla Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul'a gideceğini ifade eden Ferah, ağabeyinin cenazesi için Nijerya'da bulunan Godfrey Oboabona, cezalı olan Oğuzhan Berber, sakatlığı bulunan Liban Abdi ile Sezer Özmen, Tevfik Köse ve Ludoviç Sylvestre'nin kadroda yer almayacağını ifade etti.

Lige sahalarında Gençlerbirliği beraberliğiyle başladıklarını anımsatan Ferah, "Gençlerbirliği karşısında aldığımız beraberlik beklemediğimiz bir sonuçtu. Ligin henüz başındayız. Bu kayıpların telafisi var. Her geçen hafta futbolseverlere keyif veren, mücadele eden bir takım izlettireceğiz" dedi.

Ferah, Beşiktaş'ın ligin en hazır takımlarından biri olduğuna işaret ederek, "Beşiktaş, kaliteli ve geniş bir kadroya sahip. Avrupa maçları nedeniyle sezona çok erken başladı ve ligin en hazır takımlarından biri. Aynı zamanda şampiyonluğun da en önemli adaylarından. Biz de kendi gücümüzü biliyoruz. Beşiktaş deplasmanına puan veya puanlar için gidiyoruz. Rakibe saygı duyuyoruz ama rakipten çekinmiyoruz" diye konuştu.

Aykut Ferah, Beşiktaş maçı sonrası kafilenin İstanbul'da kalarak, üçüncü hafta deplasmanda oynayacakları Mersin İdmanyurdu maçı hazırlıklarını burada sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Karadeniz ekibinin Beşiktaş karşısına Serkan Kırıntılı, Koray Altınay, Ousmane Viera, Giray Kaçar, Ali Adnan, Kıvanç Karakaş, Kağan Söylemezgiller, Murat Duruer, Filip Holosko, Lualua ve Kweuke muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.