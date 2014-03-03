Çaykur Rizespor bir puandan memnun

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, Galatasaray karşısında aldıkları bir puanın sezon sonunda daha değerli olacağını söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasary ile ligin ilk yarısındaki gibi bir maç oynadıklarını belirterek, "Rakibimiz ile ilk yarıda oynadığımız maçta da çok pozisyon vermiştik. Bu maçta da Galatasaray çok sayıda pozisyon yakaladı ama hem defansımızın dikkati hem de rakibin istenilen vuruşları yapamaması oyunun içinde kalmamızı sağladı. Son dakikalarda bulduğumuz penaltı golü ile beraberliği sağladık. Galatasaray gibi şampiyonluk adayından bir puan almakta iyi" dedi. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi verdiklerini ifade eden Ferah, "Her puan çok değerli. Rakiplerimizin kazandığı haftada kazanmak için oynadık ama kolay maç değildi. Alınan bir puan her şeye rağmen iyi. Galatasaray karşısında aldığımız bir puanın önemi sezon sonunda daha değerli olacak. Takım olarak iyi bir ekibiz. Engin Baytar ve Lualua'nın takıma dönmesi ile yeniden alternatifli bir kadro ortaya koyacağız. Taraftarımız takımına güvensin. Bu takım ligde kalıcı olacaktır" diye konuştu.

Burak Yılmaz'a yabancı madde atılması

Ferah, Çaykur Rizespor'un geçen sezon centilmenlik yarışında önemli bir ekip olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Bu sezonda aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Burak Yılmaz'a maçın son anlarında yapılan hareket tasvip edilemez. Burak'a geçmiş olsun. Şehrimize gelen her futbolcu, yönetici, teknik ekip kim olursa olsun hepsi misafirimiz. Hepsi bu şehrin iyiliklerini, doğrularını görmeli. Bunu için taraftarlarımızdan daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Sporun kardeşlik, dostluk olduğunu unutmayalım. Ligde kalma yarışı içerisinde mücadele ederken psikolojik olarak kontrolün güç olduğunu biliyoruz ama sonuç ne olursa olsun bu hareketler doğru değil. Aynı hareketlerin deplasmanda kendilerine yapıldığı empatisini yapalım."

Öte yandan, Burak Yılmaz'a yabancı madde atan kişinin tespiti için İl Spor Güvenlik Kurulu stat yöneticilerinden güvenlik kamerası görüntülerini istedi. Görüntülerin incelenmesinin ardından yabancı maddeyi atan kişinin tespit edilmesi halinde işlem başlatılacağı kaydedildi.