10.01.2021 - 10:55 |
Çaykur Rizespor - Denizlispor (CANLI)
Süper Lig'de üç haftadır kazanamayan Çaykur Rizespor ile Denizlispor kozlarını paylaşıyor.
Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor.
Çaykur Dİdi Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçı, hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. İki takım da son 3 maçta ligde galibiyet alamadı. Çaykur Rizespor 20, Denizlispor ise 13 puanda bulunuyor.
İLK 11'LER
Ç.Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Abdullah, Yasin, Samudio, Tunay, Fernando, Skoda
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Mesanovic, Recep, Sagal, Rodallega.