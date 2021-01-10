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10.01.2021 - 10:55 |

Çaykur Rizespor - Denizlispor (CANLI)

Süper Lig'de üç haftadır kazanamayan Çaykur Rizespor ile Denizlispor kozlarını paylaşıyor.

Çaykur Rizespor - Denizlispor (CANLI)
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Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor.

Çaykur Dİdi Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçı, hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. İki takım da son 3 maçta ligde galibiyet alamadı. Çaykur Rizespor 20, Denizlispor ise 13 puanda bulunuyor.

Çaykur Rizespor - Denizlispor (CANLI)

İLK 11'LER

Ç.Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Abdullah, Yasin, Samudio, Tunay, Fernando, Skoda

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Mesanovic, Recep, Sagal, Rodallega.

Çaykur Rizespor - Denizlispor (CANLI)

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