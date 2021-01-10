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10.01.2021 - 10:55 |

Çaykur Rizespor - Denizlispor karşılaşmasında muhtemel 11'ler

Süper Lig'de üç haftadır kazanamayan Çaykur Rizespor ile Denizlispor kozlarını paylaşıyor.

Çaykur Rizespor - Denizlispor karşılaşmasında muhtemel 11'ler
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Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile Denizlispor karşı karşıya geliyor.

Çaykur Dİdi Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. İki takım da son 3 maçta ligde galibiyet alamadı. Çaykur Rizespor 20, Denizlispor ise 13 puanda bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da Loic Remy, Fernando Boldrin ve İsmail Köybaşı sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Denizlispor'da ise Neven Subotic, Özgür Çek, Fede Varela, Mustafa Yumlu ve Sakıb Aytaç'ın sakatlıkları sürüyor.

Rize'de oynanacak olan mücadelede Çaykur Rizespor, Denizlispor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. BeinSports'tan canlı olarak yayınlanacak olan karşılaşmayı dilerseniz Skorer Canlı Maç Merkezi'nden anbean takip edebilirsiniz.

Çaykur Rizespor - Denizlispor karşılaşmasında muhtemel 11ler

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Fabricio Baiano, Donsah, Tunay Torun, Samudio, Fernando, Skoda

DENİZLİSPOR: Pantilimon, Tiago Lopes, Fabiano, Muhammet Özkal, Bergdich, Özer Özdemir, Bakalorz, Recep Niyaz, Sagal, Hugo Rodallega, Mesanovic

Çaykur Rizespor - Denizlispor karşılaşmasında muhtemel 11ler

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