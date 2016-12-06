Çaykur Rizespor deplasmanda galibiyete hasret kaldı

Ligde son olarak geride kalan 2015-2016 sezonunun 12. haftasında, 22 Kasım 2015'te Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 yenmeyi başaran yeşil-mavili ekip, ardından 7'si bu sezon olmak üzere dış sahada çıktığı 18 maçın 14'ünü kaybetti, 4'ünden beraberlikle ayrıldı.

Geçen sezon Galatasaray ve Akhisar Belediyespor ile deplasmanda oynadığı müsabakalardan 1-1'lik skorla ayrılan ve 2 puan toplayan Çaykur Rizespor, bu sezon da şu ana kadar 7 dış saha maçından 2 puan çıkardı.

Karadeniz temsilcisi, son bir yılda deplasmanda oynadığı 18 maçta kalesinde 38 gol görürken, rakip fileleri 12 kez havalandırdı.

Yeşil-mavili ekip, deplasmanda oynadığı son 18 maçın tamamında gol yedi. Bu süreçte, rakip sahalarda her maç kalesinde en az bir gol gören Çaykur Rizespor, en farklı mağlubiyetini geçen sezon Trabzonspor karşısında 6-0 ve bu sezon Kardemir Karabükspor karşısında 3-0 ile aldı.

4 takım deplasmanda galibiyete hasret

Süper Lig'de bu sezon yeşil-mavili ekiple birlikte Adanaspor, Gaziantepspor ve Aytemiz Alanyaspor'un da deplasman galibiyeti bulunmuyor.

Deplasmanda 6 maça çıkan bu üç ekip, dörder mağlubiyet ve ikişer beraberlik yaşadı.

Çaykur Rizespor'un deplasman sonuçları

Çaykur Rizespor'un ligde dış sahalarda oynadığı son 18 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

MAÇ SKOR

Mersin İdmanyurdu-Çaykur Rizespor 3-0

Gaziantepspor-Çaykur Rizespor 2-0

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor 2-1

Sivasspor-Çaykur Rizespor 2-1

Antalyaspor-Çaykur Rizespor 2-1

Bursaspor-Çaykur Rizespor 1-0

Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor 1-1

Galatasaray-Çaykur Rizespor 1-1

Konyaspor-Çaykur Rizespor 3-1

Trabzonspor-Çaykur Rizespor 6-0

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor 1-0

Kardemir Karabükspor-Çaykur Rizespor 3-0

Galatasaray-Çaykur Rizespor 2-0

Kayserispor-Çaykur Rizespor 2-1

Antalyaspor-Çaykur Rizespor 1-1

Trabzonspor-Çaykur Rizespor 2-2

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor 2-1

Bursaspor-Çaykur Rizespor 2-1