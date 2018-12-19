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19.12.2018 - 15:51 |

Çaykur Rizespor, Dhurgham Ismael ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, savunma oyuncusu Dhurgham Ismael ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Çaykur Rizespor, Dhurgham Ismael ile yollarını ayırdı
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Spor Toto Süper Lig'de çıkış arayan Çaykur Rizespor'da ayrılık... Karadeniz ekibi, karşılıklı olarak anlaşarak Dhurgham Ismael ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulübün resmi internet sitesinde konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "Çaykur Rizespor kulübü profesyonel futbol takımına 2015-2016 sezonunda transfer edilen Dhurgham Ismael ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştır.

Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı, Dhurgham Ismael’e teşekkür eder bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."

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