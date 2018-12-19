19.12.2018 - 15:51 |
Çaykur Rizespor, Dhurgham Ismael ile yollarını ayırdı
Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, savunma oyuncusu Dhurgham Ismael ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de çıkış arayan Çaykur Rizespor'da ayrılık... Karadeniz ekibi, karşılıklı olarak anlaşarak Dhurgham Ismael ile yollarını ayırdı.
Yeşil-mavili kulübün resmi internet sitesinde konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "Çaykur Rizespor kulübü profesyonel futbol takımına 2015-2016 sezonunda transfer edilen Dhurgham Ismael ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştır.
Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı, Dhurgham Ismael’e teşekkür eder bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."