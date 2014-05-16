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16.05.2014 - 14:04 | | DHA

Çaykur Rizespor, Elazığ maçı gelirlerini Soma'ya bağışlayacak

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasının ardından bir çok kulüp yardım eli uzatmaya başladı. Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu 17 Mayıs Cumartesi günü Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan Çaykur Rizespor - Elazığspor Süper Lig müsabakasının tüm gelirlerini madende yaşamını yitiren emekçilerin ailelerine bağışlama kararı aldı.

Çaykur Rizespor, Elazığ maçı gelirlerini Soma'ya bağışlayacak
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Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, Süper Lig'de kalmayı garantilediklerini, sezonu Elazığspor galibiyetiyle kapatmak istediklerini söyledi. Uğur Tütüneker, "Soma'da yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü içerisindeyiz. Bu atmosferde maça nasıl çıkacağız onu da bilemiyorum. Sahamızda oynayacağımız Elazığspor maçında galip gelmek istiyoruz. Ligi 42 puanda bitirirsek bizim için güzel olur" dedi.

Çaykur Rizespor'da Elazığspor maçı öncesi Engin ve Hurşut'un sakatlığı bulunurken Nijerya milli takımına davet edilen Godfrey Oboabona ile düğün hazırlığı yapan Kıvanç'a ise izin verildi.

RİZELİLER STADA, MAÇ GELİRLERİ SOMA'YA

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasının ardından bir çok kulüp yardım eli uzatmaya başladı. Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu 17 Mayıs Cumartesi günü Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan Çaykur Rizespor - Elazığspor Süper Lig müsabakasının tüm gelirlerini madende yaşamını yitiren emekçilerin ailelerine bağışlama kararı aldı.

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