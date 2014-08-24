Çaykur Rizespor, Engin Bekdemir'i transfer etti!

Ferah, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör Mehmet Özdilek'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Transfer komitemizin yaptığı çalışma sonucunda 21 yaş altı Türk milli takımında 7 kez ve genç milli takımda 69 kez forma giyen, geçtiğimiz sezon Kayserispor'da oynayan sol kanat oyuncusu Engin Bekdemir ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza 'camiamıza hoş geldin' diyerek başarılar diliyoruz."