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24.08.2014 - 12:11 |

Çaykur Rizespor, Engin Bekdemir'i transfer etti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, geçen sezon Kayserispor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Engin Bekdemir ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını bildirdi.

Çaykur Rizespor, Engin Bekdemir'i transfer etti!
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Ferah, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör Mehmet Özdilek'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Transfer komitemizin yaptığı çalışma sonucunda 21 yaş altı Türk milli takımında 7 kez ve genç milli takımda 69 kez forma giyen, geçtiğimiz sezon Kayserispor'da oynayan sol kanat oyuncusu Engin Bekdemir ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza 'camiamıza hoş geldin' diyerek başarılar diliyoruz."

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