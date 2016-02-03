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03.02.2016 - 11:07 | | Rize (DHA)

Çaykur Rizespor, Eskişehirspor hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Pazar günü karşılacağı Eskişehirspor hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde başladı.

Çaykur Rizespor, Eskişehirspor hazırlıklarına başladı
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Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Kweuke'nin takımdan ayrı koşu yaptığı antrenmanda teknik direktör Hikmet Karaman savunma ve hücum hattı oyuncularını ayrı ayrı çalıştırdı. Çaykur Rizespor'un yeni transferi Ümit Kurt'ta takımla birlikte çalışmalara katıldı.

KWEUKE'NİN DURUMU

Gençlerbirliği maçında attığı golden sonra sevinç gösterisi sırasında sakatlanan Leonard Kweuke takımdan ayrı düz koşulara başladı. Kweuke'nin durumuyla ilgili açıklama yapan teknik direktör Hikmet Karaman, "Şu an itibariyle durumu gayet iyi" değerlendirmesinde bulundu.

EREN ALBAYRAK: SERİ GALİBİYETLER ALMAK İSİTYORUZ

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldıklarını ancak asıl hedeflerinin lig olduğunu ifade eden Eren Albayrak, ligde üst sıraları hedeflediklerini belirterek, "İkinci yarıdaki ilk 2 maçımızı kaybettik. Eskişehirspor maçında bu mağlubiyetleri telafi etmek istiyoruz. Eskişehirspor maçı ile seri galibiyetler başlatmak amacındayız. Bunun için çok çalışıyoruz" dedi.

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