Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (CANLI)

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu resmen başladı... Flaş transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor...

Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler...

İLK 11'LER:

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim Ay, Melnjak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Ferdi, Thiam, Deniz, Frey

MAÇTAN DAKİKALAR:

7. dakikada Samudio'nun ara pasında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Melnjak'ın bekletmeden vuruşunda, defansa çarpan top az farkla kornere çıktı. Kornerden gelen top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

11. dakikada kazanılan faul atışında Caner Erkin'in soldan ceza sahası içerisine ortasında altıpas içerisinde Serdar Aziz'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yerden sekerek filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı son anda parmaklarının ucu ile çelmeyi başardı.

18. dakikada Deniz Türüç ile paslaşan Frrey'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında ön direkte Thiam'ın bekletmeden vuruşunda, top yan filelerde kaldı.

20. dakikada Video Yardımcı Hakemden (VAR) gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen maçın hakemi Arda Kardeşler, Selim Ay'ın ceza sahası içerisindeki elle müdahalesinde penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada Caner Erkin'in vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, kendi soluna yatarak penaltı vuruşunda topu çelmeyi başardı.

35. dakikada Fenerbahçe defansındaki son adam Serdar Aziz'i geçen Boldrin'in ceza sahası içerisinde yerden vuruşunda iyi kapanan kaleci Altay Bayındır topu çelmeyi başardı.

42. dakikada Samudio'un defansın arkasına pasında hareketlenen Boldrin'den önce tehlikeyi fark ederek kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Altay Bayındır, meşin yuvarlağı ayağı ile taca uzaklaştırdı.

MAÇTAN NOTLAR

3 yeni transfer ilk 11'de

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut 3 yeni transfere ilk 11'de yer verdi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bulut, 3 yeni transferden Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mame Thiam'ı ilk on birde görevlendirdi.

Kaptan Gökhan Gönül

Gökhan Gönül, Süper Ligde 4 yıl 3 ay 15 gün, Caner Erkin ise 4 yıl 5 ay 2 gün sonra yeniden sarı-lacıvertli forma altında sahaya çıktı. Gökhan Gönül, 4 yıl aradan sonra ilk maçına kaptan olarak çıktı.

Yeni transferlerden Sosa, Sinan Gümüş, Lemos ve Valencia karşılaşmada yedek soyundu.

Erol Bulut Fenerbahçe'nin başında ilk maçına çıktı

Fenerbahçe ile sezon başında sözleşme imzalayan Erol Bulut takımının başında ilk resmi maçına çıktı.

Bulut, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor'a karşı ilk maçını 5-2 kazanmış deplasmanda ise rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı.

Öte yandan Paraguaylı golcü oyuncu Samudio, Çaykur Rizespor forması ile 100. maçına çıktı. Maç öncesi Samudio'ya kulüp başkanı Hasan Kartal plaket verdi.

Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 2. Başkanı Servet Yardımcı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.