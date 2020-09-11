Süper Lig'de sezonun ilk maçı! Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu! Maç saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu açılış maçında bu akşam Fenerbahçe deplasmanda Rizespor'a konuk olacak. Süper Lig'de yeni sezon öncesinde 11 isim ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'nin bu akşam sezonun açılış maçında bu akşam nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu! Maçın başlamasına kısa bir süre kala futbolseverler Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

İLK 11'LER:

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim Ay, Melnjak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Ferdi, Thiam, Deniz, Frey

ÇAYKUR RİZESPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. 2020-2021 sezonun açılış maçı Çaykur Didi Satdyumu'nda oynanacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE 11 İSMİ KADROSUNA KATTI!

Transfer sezonun hızlı takımı Fenerbahçe bu sezon 11 ismi kadrosuna kattı. Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı isimler arasında Caner Erkin, Gökhan Gönül, Jose Sosa, Filip Novak, Mame Thiam, Barış Sungur, Sinan Gümüş, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek ve Mauricio Lemos'u kadrosuna kattı

ÇAYKUR RİZESPOR'DA 9 İSİM TAKIMA KATILDI

Çaykur Rizespor ise yeni sezon öncesi 9 isim ile kadrosunu güçlendirdi. Çaykur Rizespor'un kadrosuna kattığı isimler arasında Loic Remy, Fabricio Baiano, Kemal Rüzgar, Engin Bekdemir, Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan, Konrad Michalak, Atakan Akkaynak ve Selim Ay'ı kadrosuna kattı.