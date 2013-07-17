Çaykur Rizespor fikstürden memnun!

Basın Sözcüsü Aykut Ferah, İstanbul'da çekilen lig fikstürüne göre ilk 3 maçın 2'sini kendi sahalarında oynayacaklarını belirterek, bunun kendileri için avantaj oluşturduğunu söyledi. Ligde ilk hafta Gençlerbirliği'ni ağırlayacaklarını ifade eden Ferah, "İlk maçı evimizde oynamak istiyorduk. Fikstüre göre evimizde oynayacağız. Ligde yeni bir ekibiz. İlk 3 maç bizim için önemli. 3 maçın 2'sini evimizde oynayacak olmamız bir avantaj. Bu avantajı iyi kullanarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. 5 yıllık Süper Lig özlemi bizi hırçınlaştırdı. Taraftarlarımızla ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok iyi bir teknik ekip ve futbolcu kadrosuna sahibiz. Lig hazırlıklarımız sürüyor. Lig başlamadan tüm eksikliklerimizi gidererek lige hazır hale geleceğiz. Bu yıl ligde iddialı ve kalıcı bir ekip olacağız. Bu yönde yönetim, teknik heyet ve futbolcular yoğun bir mesai harcıyoruz" dedi.



AVUSTURYA KAMPI BAŞLADI



Bu arada Çaykur Rizespor'un ikinci etap Avusturya kampı başladı. 10 gün sürecek kamp sonrası yeşil mavililer Rize'ye dönerek Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımda çok önemli eksiklikler bulunduğunu belirterek transferi bir an önce bitirmeleri gerektiğini söyledi. Çalımbay, "Ligdeki diğer takımlar gibi değiliz. Onlar 4-5 oyuncu alarak transferi kapatabilirler ama biz 15 oyuncu almak zorundaydık ancak 10 oyuncu aldık. Şimdi 5 kritik mevkiye çok iyi oyuncular almamız şart. Biri yabancı olmak üzere 2 stoper, sol bek, ön libero ile sağ ve solda oynayacak kanat oyuncusuna ihtiyacımız var. En büyük sorunumuz defansta. Bu sorunu kısa sürede halletmek zorundayız " diye konuştu.