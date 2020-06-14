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14.06.2020 - 18:23 |

Çaykur Rizespor Galatasaray (CANLI)

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı. Muslera geçirdiği sakatlık sonrası kenara geldi. Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti.

Çaykur Rizespor Galatasaray (CANLI)
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Çaykur Rizespor Galatasaray (CANLI)

Süper Lig'in 27. haftasında son iki yılın şampiyonu Galatasaray, zirve takibinin sürdürmek için deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı.

ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY: 1-0

Muslera sakatlandı
Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Muslera sakatlandı. Uruguaylı kaleci hastaneye kaldırıldı.

Rizespor penaltı kazandı
aykur Rizespor 40. dakikada penaltı kazandı.


İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Son 10 maçında yenilmedi

Galatasaray, Süper Lig’de yaptığı son 10 maçta yenilgi yaşamadı. Ligde son mağlubiyetini 16. haftada deplasmanda Göztepe karşısında gören sarı-kırmızılı ekip, sonrasında yaptığı 8 maçı da kazandı.

Galatasaray, 25. haftada şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda, 26. haftadaki derbide ise Beşiktaş ile sahasında berabere kaldı.

Çaykur Rizespor Galatasaray (CANLI)

 

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