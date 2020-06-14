Çaykur Rizespor Galatasaray (CANLI)

Süper Lig'in 27. haftasında son iki yılın şampiyonu Galatasaray, zirve takibinin sürdürmek için deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı.

ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY: 1-0

Muslera sakatlandı

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Muslera sakatlandı. Uruguaylı kaleci hastaneye kaldırıldı.

Rizespor penaltı kazandı

aykur Rizespor 40. dakikada penaltı kazandı.



İLK 11'LER



Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda



Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Son 10 maçında yenilmedi

Galatasaray, Süper Lig’de yaptığı son 10 maçta yenilgi yaşamadı. Ligde son mağlubiyetini 16. haftada deplasmanda Göztepe karşısında gören sarı-kırmızılı ekip, sonrasında yaptığı 8 maçı da kazandı.

Galatasaray, 25. haftada şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda, 26. haftadaki derbide ise Beşiktaş ile sahasında berabere kaldı.

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