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28.11.2020 - 14:52 |

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Rizespor Galatasaray karşısında galibiyet istiyor. Galatasaray'da izolasyon süreçleri devam eden 5 futbolcu akşamki maçta forma giyemeyecek. Peki, Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kangi kanalda yayınlanacak?

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Çaykur Rizespor bu akşam Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak. Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya gelecek olan Rizespor ve Galatasaray 39. randevuda. Rizespor galibiyet odaklanırken; Sarı Kırmızılı takımda izolasyon süreci devam eden futbolcular bu akşamki mücadelede olmayacak. Peki, Rizespor Galatasaray maçı saat kaçta?

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karşılaşma BeIN SPORTS 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Dilver, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah, Baiano, Boldrin, Onur, Remy

GALATASARAY: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer, Emre Kılın., Diagne

Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor. Çaykur Rizespor ise ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.

İzolasyon süreçleri devam eden 5 futbolcu oynayamayacak

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için takımdan ayrı olan 5 futbolcu, takımdaki yerini alamayacak.

İzolasyon süreçleri devam eden Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda ve Okan Kocuk, Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

Tedavisinin ardından özel çalışmalara başlayan Radamel Falcao'nun durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Taylan Antalyalı ceza sınırında

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Çaykur Rizespor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı sarı kart görmesi durumunda 11. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında görev alamayacak.

 

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