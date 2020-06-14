14.06.2020 - 18:23 |
Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? - Rize GS maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig'in 27. haftasında son iki yılın şampiyonu Galatasaray, zirve takibinin sürdürmek için güçlü Rize deplasmanında Çaykur Rizespor'un konuğu olmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen maç öncesi her iki takımın taraftarları da maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte bu soruların yanıtları ve muhtemel 11'ler...
Çaykur Rizespor Galatasaray maçı bugün oynanacak. Corona virüs nedeniyle Süper Lig'e arası verilmişti. 87 günlük aranın sonunda cuma günü Süper Lig başladı. Futbolseverler bugün Çaykur Rizespor ve Galatasaray arasındaki oynanacak karşılaşmayı bekliyorlar. Peki Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı bugün saat 21.00'de başlayacak. Maç, beIN SPORTS HD1'de yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan; Moroziuk, Talbi, Burak, Melnjak; Diomande, Oğuz Kağan; Oğulcan, Boldrin, Samudio; Skoda.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Lemina, Saracchi, Feghouli, Belhanda, Seri, Ömer Bayram, Onyekuru, Falcao.