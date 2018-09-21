Çaykur Rizespor, galibiyetle tanışmak istiyor

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde iyi futbol oynadıklarını ama bunu sonuca yansıtma noktasında sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Ligde beş haftada 3 puan topladıklarını aktaran Bakır, "Öne geçtiğimiz maçlarda skoru koruyamadık. Geçen hafta sahamızda Bursaspor karşısında 1-0 geriye düştükten sonra sahadan beraberlikle ayrıldık. Geriden gelerek direnç koyduk. Bu tür olumlu reaksiyonları maçın tamamına yaymamız gerekiyor. Sahada iyi oyunumuzu 90 dakikaya yayabilirsek işler bizim için çok daha kolay olacak." dedi.

Ligde bu hafta karşılaşacakları Evkur Yeni Malatyaspor'un iyi bir ekip olduğuna dikkat çeken Bakır, "Yeni Malatyaspor ile zor bir maç oynayacağız. Kolay gol yemeyen bir ekip. Biz ise henüz kazanamadık. Malatyaspor deplasmanında kazanarak ligdeki ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Bunun için maç sonuna kadar bütün enerjimizi ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakır, takımda Musa Çağıran dışında eksik oyuncu olmadığına değinerek, "Musa bu hafta takımla idmanlara çıktı ama henüz tam olarak hazır olduğunu söyleyemeyiz. Kimin oynayacağından çok, mücadele gücümüz daha önemli. Galibiyete ihtiyacımız olduğunun bilincindeyiz. Futbolcu arkadaşlarımızın moralleri yüksek. Malatya'dan iyi bir sonuç ile döneceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yeşil-mavililerin, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Brabec, Jach, Fink, Robin Yalçın, Sadaane, Umar, Samudio, Boldrin ve Vedat Muric muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor.