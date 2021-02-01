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01.02.2021 - 19:19 | | AA

Çaykur Rizespor, genç oyuncu Celal Emir Dede'yi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Aydeniz Et Balıkesirspor'dan Celal Emir Dede ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor, genç oyuncu Celal Emir Dede'yi transfer etti
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Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'da forma giyen 2001 doğumlu hücum oyuncusu Celal Emir Dede, kendisini 4,5 sezon yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Kendisi 71 numaralı formamızı giyecektir." ifadelerine yer verildi.

Emir, yeşil-mavili ekibin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı dördüncü isim oldu.

Çaykur Rizespor, genç oyuncu Celal Emir Dedeyi transfer etti

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