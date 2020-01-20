Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: 2-0

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 18. hafta kapanış maçında evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 2-0 kazandı.

34 yaşındaki yeni transfer Skoda, 70. ve 85. dakikalarda attığı gollerle takımını galibiyete taşıdı.

Rizespor 23 puanla 11. sırada yer aldı. Gençlerbirliği ise 18 puanla 13. sırada kaldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Arda Kardeşler, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Abdullah Durak, Boldrin (Dk. 90 2 Oğuz Kağan Güçtekin), Garmash (Dk. 65 Umar), Samudio (Dk. 72 Sasse), Skoda

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz (Dk. 76 Rahmetullah Berişbek), Bjarsmyr, Toure, Polomat, Baiano, Candeias, Sessegnon, Sefa Yılmaz (Dk. 64 İlker Karakaş), Ayite, Sio (Dk. 89 Seuntjens)

Goller: Dk. 70 ve 85 Skoda (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk.35 Diomande (Çaykur Rizespor), Dk. 27 Sio (Gençlerbirliği)

Maçtan dakikalar

20. dakikada kazanılan faul atışında, sağ kanattan Sessegnon'un ceza sahası içerisine ortasında, defansın kafasından seken topa arka direkte Sefa Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

36. dakikada Polomat'ın ceza yayı üzerine pasında Sessegnon'un bekletmeden vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

39. dakikada Moroziuk'un ara pasında ceza sahası sağ çaprazından içeri girdikten sonra Garmash'ın bekletmeden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki Çaykur Rizespor, ligin ilk yarısında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgiyle 20 puan topladı.

Sezona Mustafa Kaplan yönetiminde başlayan başkent ekibi, ligin 10. haftasında Hamza Hamzaoğlu'nu göreve getirdi. Gençlerbirliği, 17 haftada 4 galibiyet 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 18 puan topladı.

61. dakikada kazanılan faul atışında, yaklaşık 30 metreden Moroziuk'un sert şutunda kaleci Nordfeldt, solundan filelere gitmekte olan topu yatarak kornere çeldi.

63. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, altıpas içerisinde Talbi'nin plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'te kaldı.

70. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Abdullah Durak'ın sağdan ortasında topla buluşan Skoda'nın vuruşunda kaleci Nordfeldt, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Skoda, önünde kalan topu boş kaleye gönderdi: 1-0

78. dakikada defasın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Candeias'ın bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, soluna yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

85. dakikada Umar'ın ara pasında ceza sahası içerisine giren Skoda, bekletmeden topu ileri çıkan kaleci Nordfeldt'ın üzerinden aşırarak filelerle buluşturdu: 2-0

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

TFF'den 31 yıl önce kazada hayatını kaybeden Samsunsporlular için anma pankartı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Türk futbolunun en acı günlerinden birisi olan 20 Ocak 1989'daki elim kazada hayatını kaybeden Samsunsporlular için anma pankartı hazırlattı.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği arasında oynanan 18. hafta kapanış mücadelesi öncesi iki takım futbolcuları ısınmaya Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından gönderilen "20 Ocak 1989'da hayatını kaybeden Samsunsporluları saygı ve rahmetle anıyoruz" pankartıyla çıktı.

TFF, hem anma mesajı hem de pankartla Samsunspor'un acısını paylaşırken, 31 yıl önce Malatyaspor deplasmanına giderken kırmızı-beyazlı ekibin takım otobüsünün Havza ilçesinde kaza yapması sonucu teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve sürücü Asım Özkan hayatını kaybetmişti.