Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği (CANLI)

Süper Lig'de16. hafta heyecanı devam ediyor. Kritik mücadelede Rizespor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat oynanan mücadeleyi, hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçı Skorer'den anbean takip edebilirsiniz.

İŞTE İLK 11'LER:

Ç.Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Talbi, Meriah, İsmail, Donsah, Fabricio, Samudio, Fernando, Tunay, Skoda

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Diego, Zargo, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Furman, Sefa, Sio

Kritik karşılaşma öncesinde iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Karadeniz temsilcisimde Emir Dilaver, Fernando Boldrin, Melnjak, Remy, Abdullah Durak ve Yasin Pehlivan yok. Başkent ekibinde ise Diego, Johansson, Soner Dikmen, Salih Dursun, Polomat, Stancu ve Halil Pehlivan takımını yalnız bırakacak isimler arasında yer alıyor.