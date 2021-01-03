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03.01.2021 - 11:26 |

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği muhtemel 11'ler
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Kritik karşılaşma öncesinde iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Karadeniz temsilcisimde Emir Dilaver, Fernando Boldrin, Melnjak, Remy, Abdullah Durak ve Yasin Pehlivan yok. Başkent ekibinde ise Diego, Johansson, Soner Dikmen, Salih Dursun, Polomat, Stancu ve Halil Pehlivan takımını yalnız bırakacak isimler arasında yer alıyor.

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Suat Arslanboğa yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçı Skorer'den anbean takip edebilirsiniz.

Muhtemel 11'ler:

Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Meriah, Talbi, İsmail, Baiano, Donsah, Samudio, Tunay, Fernando, Skoda

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Murat, Arda, Furman, Piris, Berat, Mustafa Çeçenoğlu, Ayite, Sefa, Candeias, Sio

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği muhtemel 11ler

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