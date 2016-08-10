Çaykur Rizespor - Giresunspor: 3-2

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, PTT 1. Lig temsilcisi Giresunspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oynanan müsabakaya Çaykur Rizespor; Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Yakoubi, Ümit Kurt, Oboabona, Recep Niyaz, Saadane, Fink, Atiemwen, Ahmet İlhan Özek ve Tuszynski ilk 11'i ile çıktı.

Giresunspor ise Eser Altın, Berkan Yıldırım, Tarasovs, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Sandro, Tomic, Recep Aydın, Guido Koçer, Volkan Okumak ve Özgürcan Özcan ilk 11'i ile maça başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Giresunspor, 43. dakikada Volkan Okumak'ın penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı oyuna hızlı başlayan Çaykur Rizespor, 47. dakikada Saadane'nin attığı golle skoru eşitledi. Yeşil-mavili ekip, sonradan oyuna dahil edilen futbolculardan Oğulcan Çağlayan ile 63. dakikada, Mehmet Akyüz ile de 69. dakikada bulduğu gollerle skoru 3-1'e getirdi. Giresunspor'da sonradan oyuna giren Mertcan Aktaş'ın 73. dakikada attığı gol skoru 3-2 olarak belirledi.

Müsabakayı, Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Saffet Mete ve Ömer Faruk Ofluoğlu ile çok sayıda taraftar izledi.

Çaykur Rizespor, yarın PTT 1. Lig takımlarından Samsunspor ile de hazırlık maçı yapacak.