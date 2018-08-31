Çaykur Rizespor, Gladkiy’i kadrosuna kattı

Yeşil-mavililer, geçtiğimiz sezon Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Chornomorets Odessa takımın formasını giyen 31 yaşındaki forvet oyuncusu Oleksandr Gladkiy ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Kariyerinde daha önce Shakhtar Donetsk’le UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk yaşayan Oleksandr Gladkiy, FK Dnipro, FK Dinamo Kiev ve Karpaty Lviv gibi kulüplerin de formasını giydi.