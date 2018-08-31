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31.08.2018 - 19:01 | | Aytekin KALENDER / RİZE,(DHA)

Çaykur Rizespor, Gladkiy’i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 1’inci transfer tescil döneminin son gününde Ukraynalı forvet oyuncu Oleksandr Gladkiy’i transfer etti.

Çaykur Rizespor, Gladkiy’i kadrosuna kattı
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Yeşil-mavililer, geçtiğimiz sezon Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Chornomorets Odessa takımın formasını giyen 31 yaşındaki forvet oyuncusu Oleksandr Gladkiy ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Kariyerinde daha önce Shakhtar Donetsk’le UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk yaşayan Oleksandr Gladkiy, FK Dnipro, FK Dinamo Kiev ve Karpaty Lviv gibi kulüplerin de formasını giydi.

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