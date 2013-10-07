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07.10.2013 - 13:22 |

Çaykur Rizespor gol bulamamaktan yakındı

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Ferah: "Medical Park Antalyaspor karşısında sezonun en iyi futbolunu oynadık ama galibiyeti getirecek golleri bulamadık"

Çaykur Rizespor gol bulamamaktan yakındı
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Spor Toto Süper Lig'de sahasında Medical Park Antalyaspor'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, rakipleri karşısında sezonun en iyi futbolunu oynadıklarını ama galibiyeti getirecek golleri bulamadıklarını söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medical Park Antalyaspor karşısında hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Maç boyunca oyunun tek hakimi bizdik. Yakaladığımız çok sayıda gol pozisyonunu değerlendiremedik. Medical Park Antalyaspor karşısında sezonun en iyi futbolunu oynadık ama galibiyeti getirecek golleri bulamadık. Rakibimiz ise iki pozisyonda bulduğu gollerle maçı kazanmasını bildi" dedi.

Alınan mağlubiyete rağmen oynanan futbolun kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Ferah, "Futbolda iyi oynayıp kaybetmek de var. Biz de böyle bir maçı geride bıraktık. Futbolcularımız ve teknik ekibimiz eksiklerimize rağmen ortaya konulan mücadele ile her türlü takdiri hak ediyor. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada eksiklerimizi giderme şansı bulacağız. Sakat ve cezalı futbolcularımızın dönmesi ile daha da iyi olacağız" diye konuştu.

Ferah, taraftarların da takımın mücadelesinden memnun kaldığını, maçtan sonra takımı tribünlere çağırarak alkışlamasının da bütünlük açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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