Çaykur Rizespor gurbetçi deniyor

Spor Toto Süper Lig'de 14 Aralık Cumartesi deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Şiddetli kar yağışı nedeniyle halı sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Sercan Kaya ve Ozan Papakar katılmadı, Kıvanç Karakaş ise takımdan ayrı koştu. Yeşil-mavili futbolcular, koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı, son yarım saatte ise el topu oynadı.

Çalımbay, idman boyunca futbolculara uyarılarda bulunurken, Almanya ikinci lig ekiplerinden FC Ingolstadt forması giyen Türk asıllı Avusturyalı Ümit Korkmaz da çalışmaya katıldı. Avusturya milli takımı formasını da giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun transfer döneminde yeşil-mavili ekip ile sözleşme imzalaması bekleniyor.Ümit bu sezon FC Ingolstadt forması ile 6 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi. Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.