Çaykur Rizespor hedefine ulaştı

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda SAİ Kayseri Erciyesspor'u 3-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, ligde son 4 maçta 10 puan toplayarak hedeflerine ulaştıklarını bildirdi.

Ferah, yaptığı yazılı açıklamada, alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada SAİ Kayseri Erciyesspor'u 3-0 mağlup ederek tehlikeli bölgeden biraz olsun uzaklaştıklarını belirtti.

Son haftalarda başarılı sonuçlar aldıklarını, buna bir yenisini SAİ Kayseri Erciyesspor karşısında eklediklerini kaydeden Ferah, şöyle devam etti: "Ligde ikinci yarıda deplasmanda oynadığımız son dört maçta mağlup olmadık. Haftalar geçtikçe üzerine koyarak yolumuza devam ettik. Bu hafta da haftanın en zor maçlarından birini oynadık. Rakibimizin ligdeki durumu maçın önemini artırdı. Oyuna kontrollü başladık ve çok pas yaparak rakibimize topla oynama şansı vermedik. Mücadele gücümüzü artırarak aradığımız golü bulduk. Rakibin de 10 kişi kalmasıyla iyice rahatlayan takımımız önemli ve kritik karşılaşmadan üç puan alarak ligde daha rahat pozisyona geldi."

Çok zorlu bir maratondan yara almadan kurtulduklarını vurgulayan Ferah, şunları kaydetti: "Alt sıralarda birlikte mücadele ettiğimiz Eskişehirspor, Balıkesirspor, Medicana Sivasspor ve SAİ Kayseri Erciyesspor karşılaşmalarında ciddi bir performans ortaya koyduk. Bu karşılaşmalarda kaybetmediğimiz gibi rakiplerimize ikili averaj üstünlüğü sağladık. Ligde son 4 maçta 10 puan toplayarak hedefimizi gerçekleştirdik. Milli maçlar nedeniyle lige verilen araya yara almadan girdik. Bir haftalık arayı iyi değerlendirip sakat oyuncularımızın tam anlamıyla sağlıklarına kavuşmaları için mücadele edeceğiz. Kalan dokuz haftada iyi oyunumuzu sürdürerek toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp üst sıralara çıkmak istiyoruz."

Ferah, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez çağrılan Eren Albayrak'ın mili formayı en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını da vurguladı.