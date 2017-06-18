Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor Hikmet Karaman'la devam edecek
18.06.2017 - 17:22 |

Çaykur Rizespor Hikmet Karaman'la devam edecek

Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktör Hikmet Karaman ile yola devam edileceğini açıkladı.

Çaykur Rizespor Hikmet Karaman'la devam edecek
ABONE OL

Rizespor'dan yapılan açıklama şöyle:

"2017-2018 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele edecek Çaykur Rizespor’umuz mevcut teknik kadrosunu koruyarak bütün gücü ile Süper Lig’e tekrar geri dönmenin çalışmalarına başlamış bulunuyor.

3 Temmuz’da Rize’de toplanacak Yeşil mavili ekibimiz yeni sezona başlangıç yapacak.

İlerleyen günlerde başkanımız Metin Kalkavan ve yönetim kurulu üyelerimizle teknik direktörümüzün katılımlarıyla kamuoyuna daha detaylı bilgilerin verileceği bir basın toplantısı düzenlenmesi yönünde karar alındı.

Cenk Tosun paylaştı: Yavaş ama emin adımlarla...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. F1 pilotu Zanardi rehabilitasyon kliniğine nakledildi
    F1 pilotu Zanardi rehabilitasyon kliniğine nakledildi
  2. Transfer haberleri | Sinan Bolat'tan transfer sözleri: Görüşüyoruz
    Transfer haberleri | Sinan Bolat'tan transfer sözleri: Görüşüyoruz
  3. Spor camiasından 'Pınar Gültekin' mesajları
    Spor camiasından 'Pınar Gültekin' mesajları
  4. Epureanu'dan Skrtel ve şampiyonluk sözleri
    Epureanu'dan Skrtel ve şampiyonluk sözleri
  5. Benfica'da hedef Islam Slimani!
    Benfica'da hedef Islam Slimani!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pınar Karşıyaka'da Semih Erden de tamam

Pınar Karşıyaka'da Semih Erden de tamam

Rezan Çorlu attı, rakip çıldırdı

Rezan Çorlu attı, rakip çıldırdı

Rıza Çalımbay: Şampiyonluğa değer şeyler yaptık

Rıza Çalımbay: Şampiyonluğa değer şeyler yaptık

Paul Scholes, eleştiri oklarının hedefindeki De Gea'ya sahip çıktı

Paul Scholes, eleştiri oklarının hedefindeki De Gea'ya sahip çıktı

Sıradaki Haber