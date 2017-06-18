Çaykur Rizespor Hikmet Karaman'la devam edecek

Rizespor'dan yapılan açıklama şöyle:

"2017-2018 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele edecek Çaykur Rizespor’umuz mevcut teknik kadrosunu koruyarak bütün gücü ile Süper Lig’e tekrar geri dönmenin çalışmalarına başlamış bulunuyor.

3 Temmuz’da Rize’de toplanacak Yeşil mavili ekibimiz yeni sezona başlangıç yapacak.

İlerleyen günlerde başkanımız Metin Kalkavan ve yönetim kurulu üyelerimizle teknik direktörümüzün katılımlarıyla kamuoyuna daha detaylı bilgilerin verileceği bir basın toplantısı düzenlenmesi yönünde karar alındı.