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16.10.2014 - 11:28 |

Çaykur Rizespor hırs küpü

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Çaykur Rizespor hırs küpü
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Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında kendi evinde oynayacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp tesislerinde, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenmanda milli takımlarında olan Kwueke, Viera ve Oboabona yer almazken, hafif sakatlığı bulunan Kıvanç takımdan ayrı çalıştı. Kağan ve Ümit ise sakatlığı yüzünden antrenmanda yer almadı. Koşu ve kısa alanda pas çalışması ile başlayan antrenmanda teknik direktör Mehmet Özdilek oyuncuları sık sık uyardı. Futbolcuların oldukça hırslı olduğu gözlendi.

Çaykur Rizespor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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