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02.01.2017 - 12:41 | | İHA

Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlarına başladı

Çaykur Rizespor, devre arası kamp çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlarına başladı
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Süper Lig’de ikinci yarı hazırlıkları için dün Antalya Belek’e gelen Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetimindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Düz koşuyla başlayan antrenman ısınma hareketleri ile devam etti. Daha sonra futbolcular 4 gruba ayrılıp, minyatür kalede maç yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Öteye yandan antrenmanda Hikmet Karaman, çalışmaları sık sık durdurup, futbolculara uyarılarda bulundu.

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