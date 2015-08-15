15.08.2015 - 11:06 | | Muhammet KAÇAR/RİZE , (DHA)
Çaykur Rizespor Iraklı İsmael'le anlaştı
Süper Lig ekibi, 21 yaşındaki Dhurgham İsmael Dawod ile 5 yıllık anlaşma sağladı.
Çaykur Rizespor, Irak milli takımının oyuncularından 21 yaşındaki Dhurgham İsmael Dawod ile 5 yıllık anlaşma sağladı.
Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, geçen sezon Irak 1’inci Lig takımı Al Shorta’da forma giyen sol orta saha oyuncusu Dhurgham İsmael Dawod ile 5 yıllık anlaştıklarını söyledi, "Irak Milli takım formasını 27 kez giyen futbolcumuza başarılar diliyoruz" dedi.