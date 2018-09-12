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12.09.2018 - 07:06 |

Çaykur Rizespor, İrfan Buz'la görüşecek

Çaykur Rizespor, teknik direktörlük için bugün İrfan Buz'la masaya oturacak ve adaylarla görüşmelerini sürdüren yönetim, teknik direktör konusunda kararını verecek.

Çaykur Rizespor, İrfan Buz'la görüşecek
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Çaykur Rizespor’da teknik direktör konusu bugün netlik kazanacak.

Adaylarla görüşmelerini sürdüren Yeşil-Mavili yönetimin bugün listedeki isimlerden biri olan İrfan Buz’la da masaya oturacağı öğrenildi.

Daha önce Mustafa Denizli, Okan Buruk, Hamza Hamzaoğlu, Zico gibi deneyimli hocalarla görüşen Karadeniz ekibi, kararını son görüşmenin ardından verecek. (Fanatik)

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