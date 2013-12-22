Çaykur Rizespor kaçan galibiyete yanıyor

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, çok iyi oynadıkları maçta Kasımpaşa'yı yenmeleri gerektiğini söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç puanı kaçıran tarafın Çaykur Rizespor olduğunu belirterek, "Son haftalarda çok iyi mücadele ediyoruz. Doksan dakika maçı bırakmayan bir görüntümüz var. Kasımpaşa maçında da iyi oyun oynayan taraf bizdik ama aradığımız golü bulamadık. Defansta gösterdiğimiz performansı hucum hattında gösteremedik. Yakaladığımız penaltıyı da değerlendiremedik. Son vuruşlar istediğimiz gibi olmayınca iyi oyun sonuçsuz kaldı. Çok iyi oynadığımız maçta Kasımpaşa'yı yenmeliydik" dedi.

Kasımpaşa maçında taraftarın takıma tepki göstermesini anlayamadığını ifade eden Ferah, "Taraftar elbette takımın kazanmasını ister ama maç ortada giderken gösterilen tepki doğru olmadı. Her şeye rağmen futbolcularımız moralini bozmadan oyunu elinde tutan taraf oldu. Takımın başarıya ulaşması için taraftara ihtiyacı var. Taraftarın takımının yanında olmasını ve sağduyulu davranmasını bekliyoruz" diye konuştu. İlk yarının bitimine bir hafta kaldığını belirten Ferah, şöyle devam etti: "Ligin ilk yarısında son maçımızı deplasmanda Sanica Boru Elazığspor ile yapacağız. Rakibimiz alt sıralarda ve çıkış arayan bir ekip. Biz de ilk yarıyı galibiyetle kapatarak alt sıralardaki rakiplerimizle aramızdaki puan farkını korumak istiyoruz. Çok zor bir maç olacak. Kazanıp devre arasına moralli girmek istiyoruz. Devre arası bize çok katkı sağlayacak. Özellikle sakat oyuncuların tedavi süreci ve hazırlıklar bize çok büyük katkı sağlayacak. Ara dönemde yapacağımız transferler ile ilk haftalarda yakaladığımız çıkışı yeniden başaracağımıza inanıyorum."