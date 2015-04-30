Çaykur Rizespor, Karabük'e gitti!

Kulüp Basın Sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 3 haftayı yenilgiyle kapattıklarını için üzgün olduklarını belirterek, "Aldığımız mağlubiyetler bizi alt sıralara yaklaştırdı. Artık puan kaybı yaşamak istemiyoruz. Kardemir Karabükspor ligde kalma yolunda en büyük rakibimiz. Karabük deplasmanında en kötü ihtimalle puan farkını korumak istiyoruz" dedi.

Karabük'e tam kadroyla gittiklerini ifade eden Ferah, "Takım olarak herhangi bir eksiğimiz yok. Camia olarak bu maçın zorluk derecesini biliyoruz. Futbolcu arkadaşlarımız da biliyor. Bize yakışan bir oyun ve sonuç için gayret göstereceğiz" diye konuştu.