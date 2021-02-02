Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: 1-1

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan mücadelede Rizespor 85. dakikada Doğan'la 1-0 öne geçti. Fakat 90+1'de sahneye çıkan Thelin skoru eşitleyerek Kasımpaşa'ya 1 puanı getiren isim oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada sağ kanattan Boldrin'in ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Söderlund'un kafa vuruşunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

17'nci dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Boldrin'in ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Söderlund'un penaltı noktası üzerinden çektiği şutta top direğin yanından auta çıktı.

19'uncu dakikada Thelin'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Hajradinovic'in şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

54'üncü dakikada sol kanattan Hodzic'in ceza sahasına yerden gönderdiği pasla topla buluşan Thelin'in şutunda kaleci Gökhan ayaklarıyla topu çıkarmayı başardı.

59'uncu dakikada sağ kanattan Emir Dilaver'in ceza alanına yükselttiği uzun topa iyi yükselen Söderlund'un ceza sahası içerisinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul topu kurtardı.

71'inci dakikada Hajradinovic aldığı pasla ceza yayı üzerinde topla buluşan Hodzic'in dönerek çektiği sert şutta kaleci Gökhan soluna uzanarak tek hamlede topu kontrol etmeyi başardı.

72'nci dakikada Moroziuk'un sağ kanattan gönderdiği ortada ceza sahası içerisinde müsait durumda kafa vuruşu yapan Söderlund'un şutunda top üstten dışarıya çıktı.

85'inci dakikada Boldrin ile verkaç yapmak isteyen Doğan'ın pasında top rakip futbolcuya çarptı, seken topu önünde bulan Doğan'ın ceza yayı üzerinden sol ayağıyla çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

90+1'inci dakikada Bistrovic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında topla buluşan Thelin'in gelişine çektiği sert şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Serkan Tokat (xxx), Erdinç Sezertam (xxx), Bilal Gölen (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx)- Emir Dilaver (xx), Meriah (xx), Moroziuk (xx), Onur (xxx), Dokovic (xxx), Donsah (xx) (Dk.77 Doğan xx), Boldrin (xx), Fernando (xx) (Dk.46 Michalak xx), Samudio (xx) (Dk.77 Abdullah xx), Söderlund (xx) (Dk.89 Talbi x)

KASIMPAŞA: Ertuğrul (xx)- Luckassen (xx), Brecka (xx), Haddadi (xx), Hadergjonaj (xx), Aytaç (xx), Bistrovic (xx), Hajradinovic (xx) (Dk.90 Anıl x), Koomson (xx) (Dk.61 Yusuf xx), Hodzic (xx) (Dk.90 Tosic x), Thelin (xxx)

GOLLER: Dk.85 Doğan (Çaykur Rizespor) - Dk. 90+1 Thelin (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Boldrin, Dilaver (Çaykur Rizespor), Hajradinovic, Bistrovic (Kasımpaşa)