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15.12.2013 - 16:08 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor kötü gidişe çare arıyor

Kulüp Başkanvekili Mete, "İlk yarıda kalan iki maçtan en az 4 puan almak zorundayız" dedi.

Çaykur Rizespor kötü gidişe çare arıyor
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Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Sivasspor'a 3-1 yenilen Çaykur Rizespor'un kulüp başkanvekili Halim Mete, ilk yarıda kalan iki maçtan en az dört puan almak zorunda olduklarını söyledi.

Mete, yaptığı açıklamada, alınan kötü sonuçların camiayı üzdüğünü belirterek, "Bu kadar uzun zaman puan alamadığımız için çok üzülüyoruz. Beceriksizliğimizin yanı sıra şanssızlığımız da çok. Bu işi temizlemek ve yoluna koymak istiyoruz. Devre arasına iki maç kaldı. İlk yarıda kalan iki maçtan en az dört puan almak zorundayız. Hatta 6 puan çıkartmalıyız. Ara transferde nokta atışıyla erken transferleri yapmak, sonuçta herkesin yüzünün güler hale gelmesini sağlamak zorundayız" dedi.

Süper lige beş maçta dört galibiyet ile başlayan bir takımın bu denli düşüşe geçmesinin anlaşılmaz olduğunu ifade eden Mete, şöyle devam etti: "Düşüşü ben de anlayamıyorum. Sadece bir çok sakatlığın olduğunu, başka hiç bir şeyin değişmediğini, taraftarlarımızın bir bölümünün kötü söz söylemeye hakkı olduğunu biliyorum. Hayatında hiç maça gitmeyen, Çaykur Rizespor'dan daha çok başka takımları tutanlar en çok isyan edenlerdir. Bunu biliyor muydunuz? Yine de bir şey deme hakkımız yok. Biz şikayet değil çözüm üretmek zorundayız."

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